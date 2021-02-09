L’AQUILA – L’Università dell’Aquila davanti alla sfida dell’emergenza coronavirus, che ha fatto seguito a quella del sisma 2009. Il punto con il rettore Edoardo Alesse nell’intervista in diretta streaming a partire dalle 15.50.
PRESENTE E FUTURO DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA: INTERVISTA A RETTORE EDOARDO ALESSE, LA DIRETTA
9 Febbraio 2021 15:38
Commenti da FacebookRIPRODUZIONE RISERVATA
Ti potrebbe interessare:
Gli articoli più letti in queste ore:
- COVID: A L’AQUILA OPERATRICE SANITARIA POSITIVA DOPO DUE DO...
- COVID, TRASFERIMENTI IN BLOCCO DEI PAZIENTI DA PESCARA ALL’...
- COVID ABRUZZO: 184 CASI, 5 MORTI E 201 GUARITI. AUMENTANO RICOVER...
- E’ MORTO FRANCO MARINI, EX PRESIDENTE SENATO,
CONTAGIAT...
- IMPIANTI SCIISTICI ABRUZZO: MARSILIO FIRMA ORDINANZA APPROVAZIONE...
- VIOLENZA SULLE DONNE: IN ITALIA TRE FEMMINICIDI IN 24 ORE
- COVID CHIETI, SCREENING SI CHIUDE CON 148 POSITIVI: ALLERTA A CHI...
- NAVIGATOR, SI AVVICINA LA FINE DEL CONTRATTO: SCATTA MOBILITAZION...
- L’AQUILA, LUTTO A PIANOLA: SI E’ SPENTA A 45 ANNI DEB...
- COVID: “ZONA ROSSA PER TUTTO L’ABRUZZO NON IN PROGRAM...