PRESENTE E FUTURO DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA: INTERVISTA A RETTORE EDOARDO ALESSE, LA DIRETTA

9 Febbraio 2021 15:38

L’AQUILA  – L’Università dell’Aquila davanti alla sfida dell’emergenza coronavirus, che ha fatto seguito a quella del sisma 2009. Il punto con il rettore Edoardo Alesse nell’intervista in diretta streaming a partire dalle 15.50.




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