PRESEPE CASTELLI A SAN PIETRO: IL 9 DICEMBRE CONVENGO “TERAMO, LUBIANA NOVO MESTO”,

TERAMO – “Teramo, Lubianae Novo Mesto: una collaborazione accademica al servizio di uno sviluppo sostenibile”.

E’ il nome del convegno organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri, in collaborazione con Università di Teramo e con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Miur-Usr Abruzzo e il Comune di Castelli, per mercoledì 9 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, all’Università di Teramo.

Il convegno rientra nell’ambito dell’iniziativa “Da Castelli a San Pietro. Un presepe per (ri)nascere”, l’inaugurazione del presepe di Castelli, in programma in piazza San Pietro l’11 dicembre.

PROGRAMMA

Saluti

S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi,

Vescovo di Teramo-Atri

S.E. Mons.Stanislav Zoe, Ofm,

Arcivescovo diLjubliana(Slovenia)

S.E. Mons.Andrej Glavan

Vescovo di Novo Mesto (Slovenia)

Prof.Dino Mastrocola

Rettore della Univeristà di Teramo (Italy)

Prof.Igor Papic

Rettore della Università diLjubljania

Prof.Karmen Erjavec

Vice-Rettore per la ricercar delll’Universitàdi Novo Mesto

Una nuova cooperazione internazionale per lo sviluppo

S. E.Amb.TomažKUNSTELJ

Ambasciatore di Slovenia presso l’Italia

S. E.Amb. Pietro Sebastiani

Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede

S. E.Amb. Jakob Stunf

Ambasciatore di Slovenia presso la Santa Sede

S. E.Amb.Giorgio Marrapodi

Direttore Generale per lo sviluppo e la cooperazione – Maeci

Il ruolo dell’Università

Strategie di Capacity Building dell’Università degli Studi di Teramo per promuovere la Cooperazione Internazionale allo SviluppoProf. Paola PITTIA

Vice-Rettore per l’Internazionallizzazione

Internazionalizzazione e sviluppo accademico

Mag. Maja Slovenc

Consulente per gli affair economici e l’internazionalizzazione–Università di Ljubljana

L’approccio all’internazionalizzazione e alla cooperazione dell’Università di Novo Mesto

Dr.NevenkaKregar

Assistente del Decano – Università di Novo Mesto

Moderatore: Prof. Federico Cinquepalmi

Capo Ufficio per l’Internalizzazione , Ministero per l’Università (Mur)

