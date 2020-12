PRESEPE CASTELLI, “PEZZOPANE UTILIZZA QUALSIASI ARGOMENTO CONTRO MARSILIO”

L’AQUILA – L’onorevole Stefania Pezzopane utilizza qualsiasi argomento in maniera faziosa contro il presidente Marsilio. Prova ne è il suo comunicato sul presepe di Castelli esposto in piazza San Pietro a Roma. Se solo avesse ascoltato le interviste rilasciate dal presidente sin dal giorno dell’inaugurazione, o guardato le foto che il presidente Marsilio ha pubblicato sui suoi social avrebbe risparmiato attacchi sterili e privi di fondamento di verità. Sin dal primo momento il presidente Marsilio ha esaltato il valore di quel presepe e il messaggio che trasmette in quella collocazione”.

È quanto si legge in una nota dell’Ufficio stampa del presidente della Regione Marco Marsilio in merito alle polemiche sul Presepe di Castelli inaugurato la scorsa settimana in piazza San Pietro. Dopo gli attacchi al Presepe, con il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi che lo ha definito “un’umiliazione ai cattolici”, Pezzopane ha accusato Marsili di non aver “speso una sola parola a difesa del Presepe. Come al solito dimostrandosi inclini ad apparire, ma non a difendere arte, cultura e territorio della Regione Abruzzo e di Castelli”.

Il presidente, in un post su Facebook, ha condiviso l’iniziativa di Visit Castelli, “per valorizzare questa opera abruzzese, di grandissima importanza storica e artistica” e ha pubblicato una foto con il messaggio “Io sto con il Presepe di Castelli”: “È stata vessata, oltraggiata, derisa e violentata. E pensare che voleva solo farsi ammirare, senza chiedere niente in cambio! Se anche voi siete d’accordo e volete sostenere e omaggiare il nostro Presepe, salvate questa immagine e inseritela temporaneamente come foto profilo nel vostro Facebook e commentate sulla nostra pagina”, si legge su Visit Castelli.

