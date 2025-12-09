PRESEPE DELL’AQUILA 2025: DOMANI L’INAUGURAZIONE IN LARGO TUNISIA

L’AQUILA – Il Presepe dell’Aquila 2025 si presenta alla città.

L’inaugurazione si terrà domani, mercoledì 10 dicembre, alle 17.30, in Largo Tunisia su corso Vittorio Emanuele.

Un allestimento, quello del Presepe dell’Aquila, che quest’anno conferma la location dopo il successo dello scorso anno e si inserisce nel corso principale.

Come si legge in una nota, l’evento, ideato e per cui continua a fornire il suo contributo l’ex consigliere del Comune dell’Aquila, Giancarlo Della Pelle, è inserito nel Cartellone Natalizio patrocinato dall’Amministrazione comunale con il contributo importante della Fondazione Carispaq, da Ance L’Aquila e Ance Giovani L’Aquila, e da altri sponsor privati. L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale L’Aquila Young.

Ad impreziosire la cerimonia inaugurale quest’anno i bambini dell’Istituto della Dottrina Cristiana che canteranno vestiti da angioletti, è confermata la presenza e la benedizione dei Padri Francescani dell’Aquila, oltre alle autorità e rappresentanti dei vari Enti pubblici e privati.

Il Presepe di città sarà visitabile fino al 7 gennaio, a ingresso libero.