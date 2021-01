PRESEPE DI RIVISONDOLI, 70 ANNI DI STORIA: DOMANI DIRETTA WEB

RIVISONDOLI – Il presepe vivente di Rivisondoli torna anche quest’anno, nonostante la pandemia, per la 70esima edizione. Domani, martedì 5 gennaio, dalle 17, AbruzzoWeb seguirà in diretta l’inaugurazione del presepe presso la Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari.

Riceviamo dalla collega Stefania Modestino e pubblichiamo:

Settant’anni di storia e di volontà, ma soprattutto, di amore, questo l’anniversario del Presepe di Rivisondoli che, nonostante le restrizioni dovute al covid19 , con una straordinaria sinergia tutta animata dalla tradizione e dal sentimento, il sindaco Roberto Ciampaglia e il parroco don Daniel Cardenas hanno fatto in modo che, anche in quest’anno così particolare, ci fosse il Presepe a Rivisondoli. E così, in due momenti, prima il presepe statico nella tradizionale location sulla Piana di Piè Lucente inaugurato il 23 dicembre (https://youtu.be/vmYtg136FQU) e poi la rappresentazione del Presepe vivente domani, 5 gennaio, che ripropone la prima edizione che fu realizzata nel 1950 proprio davanti alla chiesa di San Nicola.

A sottolineare la spiritualità religiosa che anima questo evento ogni anno, per il 2021 il Presepe vivente sarà realizzato durante la messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva.

La cittadina di Rivisondoli ha una tradizione presepiale che sposa la religiosità con l’arte creando un legame magico con tutta la comunità montana. A testimonianza di questo il Museo Comunale , in piazza, dove sono conservate pregiate opere presepiali di artisti che hanno amato Rivisondoli e la tradizionale scelta della Madonnina che dal mese di agosto, dalla chiesa della Portella, dà il via all’evento del presepe vivente.

Come ogni anno ci sarà l’ultimo nato delle comunità montane a rappresentare il Bambino Gesù e, seppur con pochi figuranti, questa bellissima tradizione continua.

La diretta della Messa sarà trasmessa sulla pagina facebook Unione Parrocchie Pescocostanzo Rivisondoli Roccacinquemiglia.

