L’AQUILA – Nei vicoli dei borghi si respira il Natale, tra gli addobbi colorati sulle facciate delle case, le luci accese, i riti del giorno di festa e, nel solco delle tradizione, gli immancabili Presepi viventi.

Sempre più numerosi gli appuntamenti in Abruzzo, con città e paesi che diventano mete di un particolare turismo religioso, che lega con un unico filo invisibile fede, tradizione, arte e artigianato.

Si possono riscoprire mestieri antichi e si può assistere a scene religiose mentre si passeggia tra le botteghe degli artigiani accompagnati da musiche natalizie e tipicità enogastronomiche.

Il sacro e il profano in un’atmosfera che scalda i cuori.

E in occasione del Natale, dopo i tanti mercatini che hanno animato e continueranno ad animare questo periodo di festa, abbiamo raccolto alcuni tra i Presepi Viventi che andranno in scena in questi giorni in Abruzzo, tra dicembre e gennaio, divisi per provincia. (Cliccare sui link ad ogni comune)

