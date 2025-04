PRESIDENTE CONI CELEBRA I SUCCESSI DELLO SPORT ABRUZZESE: PASSACANTANDO,”GRANDE SODDISFAZIONE”

L’AQUILA – Il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, esprime con gioia e orgoglio le sue più vive felicitazioni per i recenti straordinari successi degli atleti abruzzesi, che continuano a tenere alta la bandiera dello sport della nostra regione.

“È un momento di enorme soddisfazione”, ha dichiarato Passacantando, per tutto lo sport abruzzese. L’impresa eroica di Giulio Ciccone alla Liegi-Bastogne-Liegi ha scritto una nuova pagina di storia per il ciclismo, dimostrando ancora una volta la determinazione e il coraggio che caratterizzano i nostri atleti. Voglio dirgli: Giulio, tutta l’Abruzzo è con te!”.

Il presidente si è poi soffermato sul giovane talento abruzzese Lorenzo Masciarelli, figlio e nipote d’arte, che con la sua recente vittoria al GP Liberazione U23, ripercorrendo le orme del nonno, ha riportato in auge una tradizione famigliare che continua a ispirare.

“Vedere il giovanissimo Masciarelli trionfare sullo stesso percorso che aveva consacrato suo nonno è qualcosa di profondamente emozionante. È la dimostrazione che il talento e la passione si tramandano, e questa vittoria è un simbolo di speranza per tutte le nuove generazioni”.

Il presidente, poi, ha ribadito l’importanza dello sport come elemento unificante e fonte di orgoglio per l’intera comunità abruzzese. “Questi risultati eccezionali ci ricordano che il nostro motto non è casuale: ‘Con lo sport d’Abruzzo nel cuore’ rappresenta lo spirito di una regione che vive lo sport con amore, dedizione e unità. Grazie a Giulio Cicconi, a Lorenzo Masciarelli e a tutti i nostri atleti per farci sognare”.