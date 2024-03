PRESIDI DIABETICI: ACCORDO TRA REGIONE ABRUZZO E FARMACIE TERRITORIALI PER LA DISTRIBUZIONE

PESCARA -E’ stato sottoscritto l’accordo tra Regione, Federfarma e Assofarm per la distribuzione nelle farmacie territoriali dei presìdi per i pazienti diabetici.

Lo annuncia l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che ha firmato il protocollo insieme al presidente di Federfarma, Giancarlo Visini, e al presidente di Assofarm, Alessandra Santangelo.

“L’accordo ora prevede – spiega l’assessore – un periodo di 60 giorni per la fase attuativa. Oggi possiamo dire di avere una data certa, dopo un lungo periodo di confronto con le organizzazioni di categoria dei farmacisti e le associazioni dei pazienti diabetici, che giustamente reclamavano l’avvio di un servizio fondamentale per ridurre i disagi legati alla necessità di recarsi nelle farmacie ospedaliere per il ritiro dei dispositivi”.

La distribuzione nelle farmacie territoriali (sia quelle private, sia quelle pubbliche) riguarda una platea potenziale di 71500 diabetici, per un investimento complessivo annuo di 6 milioni e 300mila euro stanziati dalla Regione.

“Andiamo – continua la Verì – ad accrescere ulteriormente il ruolo delle farmacie nell’assistenza sanitaria sul territorio, in particolare nelle zone più disagiate della regione, in quell’ottica di sanità di prossimità che rappresenta il nostro principale obiettivo fin dal nostro insediamento e che continueremo a portare avanti anche nei prossimi 5 anni”.