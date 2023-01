PRESIDI OSPEDALIERI PESCINA E TAGLIACOZZO: “DA VERI’ RASSICURAZIONI SU RAFFORZAMENTO SERVIZI”

TAGLIACOZZO – “L’assessore ha rassicurato i presenti del mantenimento, anzi del rafforzamento, dei servizi erogati nelle due strutture”.

È quanto si legge in una nota al termine della riunione con l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha ricevuto una delegazione dal comune di Tagliacozzo, guidata dal sindaco Vincenzo Giovagnorio, e composta dalla presidente del Consiglio Alessia Rubeo e dal capogruppo di maggioranza Roberto Giovagnorio.

L’incontro è stato sollecitato dal neo assessore Mario Quaglieri per interloquire riguardo al nuovo assetto che assumerebbero i presidi di Pescina e Tagliacozzo rispetto al piano di riordino della rete ospedaliera regionale.

L’assessore, si legge ancora nella nota, ” al contempo ha posto la questione che il piano regionale deve tener presenti i criteri imposti dai due decreti ministeriali di riferimento: il n. 70 del 2015, ben noto come ‘decreto Lorenzin’, e il più recente n. 77 del 2022 che disciplina invece la riorganizzazione della medicina territorial”e.

“La nuova bozza del piano di riordino della rete ospedaliera dell’Abruzzo è attualmente all’esame del tavolo tecnico del Ministero della Salute”.

“L’assessore Verì ha poi accettato l’invito rivoltole dal sindaco Giovagnorio, anche a nome del sindaco Mirko Zauri, per un incontro sul territorio. Inoltre si è impegnata per dare un segnale di rassicurazione sollecitando il reintegro delle piante organiche da parte della Asl e tornando a rassicurare sul potenziamento delle strutture sopratutto in virtù di quanto disposto dal DM 77 già citato, grazie ai relativi cospicui finanziamenti dal Pnrr”, conclude la nota.