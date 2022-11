PRESIDIO CGIL A PESCARA: “DIFENDIAMO LIBERTA’ E DIRITTI LAVORATORI, NON CI FAREMO SPAVENTARE”

PESCARA – Presidio stamani davanti alla Cgil di Pescara, che ieri è stata vandalizzata con scritte, secondo il sindacato “no vax”, sui muri esterni e le finestre dell’edificio di via Benedetto Croce.

Presenti, tra gli altri, alla manifestazione rappresentati e iscritti al sindacato, impatizzanti, esponenti del centrosinistra e di alcune associazioni, cittadini.

“Oggi – afferma Carmine Ranieri, segretario regionale Cgil Abruzzo e Molise – ci sono tantissime persone che hanno espresso solidarietà alla nostra organizzazione. Persone in carne e ossa, iscritti, simpatizzanti, associazioni, forze politiche, che sono qui per dire che di certo non ci faremo spaventare da questo clima e da chi vuole zittire la democrazia e le persone che liberamente si organizzano e manifestano il proprio pensiero”.

“Continueremo con ancora più forza e – aggiunge – domani saremo a Roma per partecipare alla grande manifestazione per la pace. La Cgil è qui, in carne e ossa, e dice a tutti coloro a cui non piace la democrazia che noi siamo un movimento democratico con cinque milioni di iscritti che manifesteranno per la loro libertà, la loro dignità, per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati”.