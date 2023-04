“PRESTO IN ITALIA 4MILA LAVORATORI TUNISINI”, L’ANNUNCIO DI TAJANI. “SARANNO FORMATI IN TUNISIA”

ROMA – “Stiamo lavorando a un accordo per l’arrivo nel nostro Paese di 4 mila lavoratori tunisini che saranno formati in Tunisia”. È l’annuncio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa con l’omologo Nabil Ammar, dopo un colloquio alla Farnesina.

“La Tunisia è il primo Paese con cui stiamo realizzando questo progetto fuori dal click day – ha proseguito – nella parte del decreto flussi fuori dalla quota del click day, un fatto molto importante”. Con Tunisi “stiamo lavorando per la migrazione legale” e i rimpatri “vanno avanti, anche se a volte ci sono lungaggini burocratiche”. Il governo tunisino, inoltre, “è disposto a collaborare per rafforzare le frontiere”.

Sia Roma sia Tunisi, inoltre, “considerano fondamentale la lotta ai trafficanti di esseri umani”, rispetto alla quale “la cooperazione è seria, ci sono già accordi, continueranno a essere in vigore e saranno implementati”, ha assicurato Tajani.