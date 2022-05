AVEZZANO – Un presunto “articolato e collaudato meccanismo fraudolento, finalizzato a far lievitare artificiosamente l’entità dei rimborsi corrisposti dal sistema sanitario”, con “false attestazioni circa gli interventi chirurgici alla colonna vertebrale pur avendo effettuato una operazione chirurgica di natura diversa”.

Questa l’accusa con cui Procura di Avezzano, ha indagato per frode 11 persone tra medici e titolari di case di cure private per aver chiesto rimborsi alla Asl 1 per operazioni chirurgiche di natura diversa da quelle effettivamente denunciate. A riferirlo il quotidiano Il Messaggero.

Coinvolte la Casa di cura Ini di Canistro, la Casa di cura Di Lorenzo di Avezzano e Villa Letizia dell’Aquila.

Le somme percepite indebitamente si aggirerebbero attorno ai due milioni e cento per l’Ini di Canistro, quattrocentomila per Villa Letizia dell’Aquila e sessantottomila euro per la Casa di Cura Di Lorenzo di Avezzano. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza tra la Marsica, L’Aquila e Roma, con l’analisi di cartelle cliniche di pazienti operati tra il 2016 e il 2020

Oggetto di indagine, con accuse tutte da dimostrare, Simone Faroni 51 anni di Roma; Giampietro Orsini, 68 anni di Capistrello; Nadia Proietti, 76 anni di Cerreto Laziale; Antonella Tiberi, 47 anni, di Avezzano; Nadia Valente, 70 anni, di Tagliacozzo; Lucia Di Lorenzo, 55 anni, di Roma; Angelo Petroni, 74 anni, di Avezzano; Pasquale Simone, 77 anni, di Aielli; Enrico Vittorini, 64 anni, dell’Aquila; Francesco Pucci, 63 anni, dell’Aquila e Sandro Luziatelli, 67 anni, di Vetralla.

Gli 11 indagati che sono difesi dal pool di avvocati Antonio Milo, Luigi De Meis, Leonardo Casciere e Vincenzo Retico.

Spiega Casciere: “Il perito nominato e sentito dalla Procura ha presentato una sua relazione. Ma il giudice dovrà ascoltare il nostro perito dal momento che tutti gli interventi di carattere medico si riferiscono a una sola patologia”. Sottolinea l’avvocato Milo: “il direttore sanitario fa un controllo formale non è a conoscenza che tipo di intervento fa il chirurgo. Molti aspetti verranno chiariti davanti al Pm”.

Interviene con una nota anche il gruppo nazionale Ini: “In merito alla presunta frode ai danni della Asl 1 e della Regione Abruzzo, e alle relative notizie diffuse dagli organi di stampa, il Gruppo Ini è certo che Ini Canistro abbia sempre agito con correttezza e trasparenza ed è sicuro che questo emergerà dall’inchiesta”.