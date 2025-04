PRESUNTE VESSAZIONI SCUOLA DELLA FINANZA L’AQUILA: PEZZOPANE E GIANNANGELI, “SE NE PARLI IN COMUNE”

L’AQUILA – “Chiederemo, con un’apposita interrogazione, che anche il Comune dell’Aquila, nella persona del Sindaco, si impegni per fare chiarezza sul trattamento riservato alle allieve e agli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito. A seguito di ripetute segnalazioni del sindacato Finanzieri democratici la senatrice Ilaria Cucchi ha depositato una interrogazione parlamentare – indirizzata ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno – affinché si accenda un faro sulle modalità addestrative adottate all’interno della struttura”. Lo affermano le consigliere comunali di opposizione Stefania Pezzopane e Simona Giannangeli.

Nell’interrogazione vengono denunciate, tra le altre cose, “Vessazioni fisiche e psicologiche come la privazione del sonno, le docce fredde, il permesso di bere un solo bicchiere d’acqua durante tutta la giornata e l’impossibilità di permettersi una normale igiene personale a causa di tempi organizzativi o addestrativi”. Nello stesso documento si riferisce della marcia imposta a una ragazza, in periodo di ciclo mestruale, a cui non è stato concesso il ricorso al necessario conforto di una toilette per poter proseguire nelle sue attività. Solo il mese scorso il Consiglio comunale ha approvato un ulteriore ordine del giorno in cui il nostro Comune condanna qualsiasi forma di violenza di genere e si impegna a superare il gender gap anche sui luoghi di lavoro”.

“Siamo consapevoli dell’importanza della Scuola delle Fiamme Gialle, in cui sono stati formati negli anni migliaia di professioniste e professionisti nel corso degli anni, della centralità assunta nei drammatici mesi del post terremoto e della sua perfetta integrazione nel tessuto economico e sociale cittadino. Il nostro documento vuole essere uno stimolo per le Istituzioni affinché, anche attraverso un incontro che programmeremo con il Comandante della Scuola, venga mantenuta alta l’attenzione sulle condizioni riservate ai giovani ed alle giovani provenienti da ogni parte d’Italia che vengono a studiare, formarsi e addestrarsi nella nostra città”.