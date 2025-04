PRESUNTI ABUSI SCUOLA FINANZA L’AQUILA: DONNE DEMOCRATICHE, “INCONTREREMO IL COMANDANTE FAILLA”

L’AQUILA – “Sulla notizia circa i presunti maltrattamenti nella Scuola della Guardia di Finanza di Coppito, all’Aquila, le rappresentanti della Conferenza delle Democratiche, nel sottolineare la necessità di cautela e di un’adeguata verifica dei fatti, hanno manifestato la richiesta di attivare un confronto immediato con i rappresentanti della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Finanza e hanno accolto con soddisfazione la totale disponibilità del Comandante della Scuola, Generale Gabriele Failla, al fine di avviare un dialogo e poter reperire maggiori informazioni e chiarimenti”.

Lo si legge in un comunicato delle Donne democatiche.

“La subitanea disponibilità sia del Generale Failla che dell’intera Scuola Allievi di Coppito a raccogliere tali richieste ha rappresentato un elemento importante di confronto, poiché il rapporto della Scuola con la città dell’Aquila e con l’intera regione è significativo, così come l’impegno da parte delle componenti della Conferenza a tenere alta l’attenzione quando in campo ci sono le donne. Durante la visita, significativo è stato il dialogo riservato, avvenuto senza la presenza di uomini, con alcune allieve e capitane. Questo incontro, che si è rivelato utile alla comprensione della situazione e profondamente emozionante, ha permesso di ascoltare direttamente la voce e le esperienze delle donne incontrate e rilevare nei loro racconti grande serenità e determinazione”.

“Non è mancato il messaggio di vicinanza da parte della Conferenza delle Democratiche nazionale e abruzzese, a dimostrazione del continuo impegno a sostenere le donne e a combattere ogni forma di violenza e discriminazione laddove si verifichino; l’invito all’alleanza è stato accolto con profonda gratitudine. L’impegno a garantire la trasparenza e a fare piena luce sulla vicenda rimane centrale, ma un primo passo fondamentale è stato fatto: ascoltare le donne, dare loro voce, far sentire la presenza e, laddove necessario, supporto. L’incontro si è concluso dopo aver fatto visita alla nuova opera monumentale ‘La Rinascita’ realizzata dall’Accademia della Belle Arti dell’Aquila, rinnovando gli intenti comuni di collaborazione, sottolineando la possibilità di futuri incontri e momenti utili a dare ulteriore sostegno e sostanza all’empowerment femminile, così necessario al nostro presente per le donne, per la comunità, per tutte e tutti”.