PRESUNTI ABUSI SESSUALI NELLA COMUNITA’ RELIGIOSA DI CAMPLI: A PROCESSO RESPONSABILE E SEGRETARIA

TERAMO – Il giudice per le udienze preliminari ha rinviato a giudizio due esponenti, responsabile e segretaria, della comunità spirituale Movimento Universale Umani in divenire di Campli accusati di presunti abusi sessuali su alcuni ex adepti della comunità. Undici le parti civili che si sono costituite .A processo, prima udienza il 18 maggio, vanno Pietro Tamburella, 53 anni, e Valeria Ficarra, 43 anni. Lo riporta il quotidiano il Centro.

L’inchiesta è stata avviata dopo le denunce di alcune donne che in passato hanno frequentato la comunità che ha sede in varie località italiane. Secondo l’accusa, tutta da provare e contestata dalle difese, i due imputati, approfittando delle loro condizioni psicologiche, le avrebbero costretto a subire atti sessuali.

Negli atti si fa riferimento alla consegna di somme di denaro da parte degli adepti per finanziare attività della comunità, ma su questo fronte non vengono contestate ipotesi di reato.