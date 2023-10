PRESUNTI ABUSI SU DUE BIMBE A SULMONA: UN ARRESTO. GIUDICE DISPONE UDIENZA PER ACQUISIRE PROVE

SULMONA- Un uomo residente in Valle Peligna è finito in carcere per i presunti abusi su due bimbe, di cui una minore di dieci anni.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha iscritto sul registro degli indagati il presunto autore della violenza sessuale. Lo stesso, visti i gravi indizi di colpevolezza raccolti, si trova in custodia cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari, Alessandra De Marco, su richiesta della Procura, ha fissato un incidente probatorio. L’obiettivo è quello di cristallizzare il quadro delle accuse con l’audizione protetta delle minori. Le condotte dell’indagato, secondo l’accusa, sarebbero più che palesi dal momento che a supporto dell’impianto probatorio ci sarebbe perfino un video.