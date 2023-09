PRESUNTI ABUSI SU MINORE: TOLTA PATRIA POTESTA’ ALLA MADRE

L’AQUILA – Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha tolto la patria potestà alla madre di una minorenne per i presunti abusi perpetrati dal compagno della donna.

I giudici aquilani hanno accolto l’istanza dell’avvocato del padre naturale e hanno fissato l’udienza per il prossimo 11 ottobre per decidere sull’affidamento della bambina che sarà trasferita in una struttura protetta.

È stata inoltre chiesta l’emissione di un divieto di avvicinamento a carico della madre, indagata nell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Pescara e dai Carabinieri che hanno arrestato la scorsa settimana, in flagranza di reato, il 43enne compagno della donna.