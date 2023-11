PRESUNTO ABUSO DI UNA MINORENNE: PM PESCARA CHIEDE PROCESSO PER UN 23ENNE. UDIENZA A GENNAIO

PESCARA – Ha avuto rapporti sessuali con una ragazza minore di 14 anni che è poi rimasta incinta, ora un 23enne rischia il processo per violenza sessuale. Per lui la Procura di Pescara ha chiesto il rinvio a giudizio, l’udienza è fissata al 16 gennaio 2024.

Ne dà notizia oggi l’Ansa citando il quotidiano Il Centro. In base all’accusa formulata dal pm Marina Tommolini il giovane avrebbe avuto un rapporto sessuale non consenziente con la minorenne. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Chieti, i genitori, appreso della gravidanza della figlia soltanto al momento del suo ricovero in ospedale per il parto, hanno poi presentato denuncia contro il 23enne, persona a loro nota.