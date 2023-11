PRESUNTO ESEMPLARE DI LUPO AVVISTATO NELLA ZONA PERIFERICA DI TERAMO: COMUNE AVVIA I CONTROLLI

TERAMO – Nelle ultime ore sono pervenute diverse segnalazioni relative all’avvistamento di un presunto lupo in una zona periferica della città di Teramo, con precisione nell’area adiacente la rimessa di pullman della Cona.

L’Amministrazione Comunale ha disposto, tramite il vigile ecologico Vincenzo Calvarese, tutti gli adempimenti del caso. Sono stati pertanto informati sia i Carabinieri forestali che la ASL e si sta procedendo in maniera congiunta alle conseguenziali operazioni. Nel caso l’animale venisse di nuovo intercettato, bisognerà innanzitutto verificare se si tratti davvero di un lupo o non di altra razza canina e comunque si stanno predisponendo tutte le attività per intervenire nella maniera più efficace.

La situazione è, pertanto, sotto il controllo delle autorità competenti; per eventuali ulteriori segnalazioni, è possibile chiamare al cellulare lo stesso vigile ecologico Vincenzo Calvarese al numero 3407370451