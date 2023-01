PRETORO: ANIMALISTI DENUNCIANO IL SINDACO, “HA AUTORIZZATO LA MACELLAZIONE DI MAIALI IN CASA”

PRETORO – “Il sindaco di Pretoro ha firmato un ordinanza assurda che autorizza le famiglie del paese ha uccidere fino a 4 maiali o 10 maialini a domicilio per uso personale. Le uccisioni possono avvenire fino alla fine di febbraio, non entriamo nei dettagli di questa ordinanza assurda e che contro tutte le leggi di sicurezza sulla macellazione e di igiene pubblica autorizza le uccisioni di maiali secondo le regole che non prevedono la sedazione degli stessi”.

Un balzo all’indietro di almeno un secolo secondo gli animalisti per cui contro questa ordinanza l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare un esposto alla procura di Chieti chiedendo che si indaghi sul sindaco del paese Diego Giangulli per il reato di maltrattamento di animali ed istigazione alla macelleria clandestina”.

Questa la dichiarazione degli animalisti “dopo la assurda decisione del sindaco di Preoro di autorizzare la macellazione dei maiali a domicilio”.