PREVENZIONE AL FEMMINILE: SUCCESSO ALL’AQUILA DI STREET HEALTH TOUR CON 369 VISITE EFFETTUATE

L’AQUILA – Ha riscosso un significativo successo lo Street health tour, promosso per incentivare la prevenzione al femminile con controlli medici gratuiti che si sono svolti negli studi medici mobili situati in piazza Duomo all’Aquila.

Nelle quattro giornate di check up, da giovedì a domenica scorsi, sono state effettuate 369 visite, di cui 157 senologiche e 212 ginecologiche.

L’appuntamento, promosso in occasione dell’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia Women – conclusosi ieri nel capoluogo abruzzese -, è stato promosso con il contributo di Fondazione Ania, onlus delle compagnie di assicurazione, con il patrocinio del Comune dell’Aquila e in collaborazione la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e le associazioni Salute Donna e Soroptimist International.

“Il binomio sport-prevenzione è vincente. Oltre trecentocinquanta accertamenti in pochi giorni confermano, da un lato, la validità del progetto che come amministrazione abbiamo stimolato e sostenuto convintamente sin dall’inizio e, dall’altro, la grande sensibilità da parte della comunità nei confronti della salute e della sua tutela. Il mio ringraziamento non può che andare a tutte le donne che hanno aderito all’iniziativa, dall’alto valore sociale oltre che medico e sanitario, oltre che ad Ania, Asl, Salute Donna – nelle persone del presidente nazionale Anna Maria Mancuso e delle responsabili della sezione aquilana Laura Pizzorno e Maria Rita Liaci –, Soroptimist International L’Aquila, guidata da Nora Concordia, e a tutto il personale volontario”.