PREVENZIONE CARDIOLOGICA E STRATEGIE FUTURE: PRESENTAZIONE IN SENATO PROGETTO POLICARDIO, DIRETTA

ROMA – Viene oggi presentato in Senato il progetto PoliCardio, start-up innovativa italiana nata dall’intuizione e sviluppata da medici specialisti, ingegneri elettronici ed informatici, esperti in economia sanitaria e comunicazione, co-finanziato dalla Regione Abruzzo con il programma regionale FESR 2021-2027, Misura 1.1.1.1 “Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico”.

L’appuntamento è alle ore 10.00 nella Sala Zuccari di Palazzo madama, nel convegno “Prevenzione cardiologica: le strategie per il futuro, le buone pratiche di Policardio”.

Intervengono nella prima sessione dei lavori “Politiche Sanitarie e Prevenzione Cardiovascolare” Guido Liris, senatore di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione Bilancio e dirigente medico, Pietro Rossi, cardiologo responsabile Uos Aritmologia e cardiostimolazione all’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, Americo Cicchetti, commissario straordinario Agenas, Marco Silano, direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento, Iss Nedim Pipic e amministratore delegato di Boehringer Italia, Marco Cossolo, presidente Federfarma.

Nella seconda sessione, “La Medicina Cardiologica Avanzata: Prevenzione e Innovazione”, previsti gli interventi diEleonora Selvi, presidente Fondazione Longevitas, Sabrina Nardi, consigliera nazionale Salutequità, Stefano Bianchi, primario UOC Aritmologia Ospedale Isola Tiberina-Gemelli, Alessandro Grimaldi, presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila, Venanzio Gizzi, presidente dell’Unione delle farmacie europee, Mario Pepe, presidente della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Raffaele Quaglione, professore di Cardiologia Policlinico Umberto Primo – Sapienza Università di Roma, Furio Colivicchi, direttore Cardiologia Clinica e Riabilitativa Ospedale San Filippo Neri ASL Roma 1.

Modera Rossana Rubino, direttore Settore Healthcare & Pharma di Utopi.