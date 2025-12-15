PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE ALL’AQUILA: GIULIANI, “GIA’ OLTRE 200 VISITE, SCREENING FONDAMENTALE”

L’AQUILA – “Possiamo già parlare di un grande successo, in appena due giornate abbiamo superato i 200 controlli, abbiamo individuato diversi momenti di criticità da approfondire, quindi lo screening si conferma fondamentale e sta funzionando perché alcuni fattori di rischio per diverse persone sono stati messi in evidenza e questo servirà per evitare degli eventi cardiovascolari che possono essere a volte anche temibili”.

A dichiararlo, ad AbruzzoWeb, è Livio Giuliani, primario del reparto di Cardiologia-UTIC del San Salvatore, a margine della seconda giornata del Jumbo Truck della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour – Banca del Cuore”, in programma dal 14 al 16 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 19.00, Piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa).

L’iniziativa, che offre a tutta la cittadinanza uno screening cardiologico completo e gratuito, è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e sostenuta dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e dal Comune dell’Aquila, che l’ha inserita nel cartellone di appuntamenti natalizi.

“Noi dalla Cardiologia dell’Aquila – spiega Giuliani – abbiamo accolto questa iniziativa portandola qui in città con la collaborazione innanzitutto del sindaco della nostra città, Pierluigi Biondi, e anche del direttore generale dell’Asl1, Paolo Costanzi, che ha dato un forte contributo. Insieme siamo riusciti a realizzare queste tre giornate di screening per offrire alla popolazione quegli strumenti di prevenzione importantissimi per prevenire la malattia cardiovascolare e con un riscontro che è stato oltre le più rose aspettative”.

Il Jumbo Truck ospita personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, che offre gratuitamente: elettrocardiogramma e screening aritmico, con stampa dei risultati e inserimento nella piattaforma digitale BancomHeart; screening metabolico, con un prelievo minimo per valutare colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, uricemia; calcolo del rischio cardiovascolare complessivo. A ciascun paziente sarà rilasciato materiale informativo sulla prevenzione cardiovascolare. Inoltre, ognuno avrà attivata la Card BancomHeart, che consente di consultare in qualsiasi momento i propri dati clinici e ricevere aggiornamenti personalizzati.

Chi vorrà, potrà prenotare lo screening tramite l’app “Banca del Cuore”, disponibile su Apple Store e Google Play, scegliendo giorno e fascia oraria. Chi non dovesse riuscire a prenotare, potrà comunque accedere liberamente al Truck in ordine di arrivo, nei limiti dei posti disponibili.

“Questo appuntamento ci ricorda che prevenire è sempre meglio che curare e mi preme ribadire questo concetto: la prevenzione cardiovascolare è uno degli aspetti più importanti della terapia cardiologica perché gli eventi cardiovascolari purtroppo a volte sono anche drammatici nel loro esordio. La prevenzione è uno strumento, direi il primo strumento, in ordine di importanza”.

“Deve essere mirata innanzitutto a dei controlli periodici, soprattutto nelle categorie a rischio, come possono essere semplicemente le persone oltre i 50 anni, i fumatori, chi soffre di ipertensione arteriosa, i diabetici. In questi casi occorre rivolgersi sempre a cardiologi per periodici controlli con elettrocardiogramma, ecocardiogramma, esame del sangue e, oltre a questi controlli, occorre chiaramente cercare di condurre una vita sana”.