PREVENZIONE CRIMINI INFORMATICI: OK INTESA FRA TUA E CENTRO OPERATIVO SICUREZZA CIBERNETICA ABRUZZO

PESCARA – Alla presenza del Vicario del Questore di Pescara dr. Pasquale Sorgonà, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo – rappresentato dal Dirigente Vice Questore Elisabetta Narciso – e TUA SpA, l’azienda di trasporto pubblico abruzzese– rappresentata dal Presidente Gabriele De Angelis – sottoscrivono il protocollo di collaborazione per la prevenzione di crimini informatici a tutela dell’infrastruttura informatica dell’Azienda.

Il protocollo, stipulato nell’ambito delle competenze specifiche della Polizia Postale – che nel delicato settore della tutela delle infrastrutture critiche informatizzate opera attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) – prevede l’impegno ad adottare procedure di intervento e un costante scambio di informazioni per la tutela dell’infrastruttura digitale in uso alla Società, sancendo l’avvio di una sinergia informativa ed operativa tra il COSC Abruzzo e TUA S.p.A., quest’ultima da ritenersi – per il servizio offerto quotidianamente ai cittadini – una infrastruttura che a livello territoriale eroga un servizio essenziale. Grazie alla collaborazione tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo e TUA SpA, sarà lanciata anche una importante iniziativa di prevenzione dai rischi del web. Sui display presenti all’interno degli autobus epresso le biglietterie di tutta la regione, scorreranno veloci filmati su come tutelarsi dalle insidie del phishing, dalle truffe dei falsi investimenti da trading on line e su come preservare la privacy dei propri account.

L’intento è quello di arrivare con messaggi semplici ma efficacialla numerosa platea di utenti che utilizzanoi mezzi di trasporto della Regione per recarsi sul posto di lavoro, a scuola ovvero nei luoghi di svago, nella convinzione che la diffusione della cultura della sicurezza digitale con la condivisione delle informazioni utili a riconoscere i rischi presenti in rete consenta una sempre più efficace difesa.