PREVENZIONE DEL DIABETE: CONVEGNO ALL’AQUILA IL 16 MAGGIO ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB

L’Aquila – Si terrà venerdì 16 maggio 2025, dalle 16:00 nella sala “Benedetto Croce” del Consiglio Regionale, il convegno “Alimentazione, Salute e Benessere”, organizzato dal Lions Club L’Aquila. L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione per la lotta contro il diabete promossa dal Club in collaborazione con il reparto di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ospedale San Salvatore.

L’obiettivo dell’incontro è informare e formare la cittadinanza sull’importanza di un’alimentazione consapevole come strumento di prevenzione e gestione delle patologie metaboliche in generale, con un focus particolare sul diabete, oggi tra le principali cause di cronicità e fragilità.

Relatori dell’evento saranno figure di spicco della medicina e della ricerca accademica abruzzese: il prof. Marco Giorgio Baroni, Ordinario di Endocrinologia presso il Dipartimento MeSVA dell’Università dell’Aquila e Direttore dell’UOC Andrologia e Diabetologia dell’Ospedale San Salvatore; la prof.ssa Federica Sentinelli, docente e ricercatrice nel campo delle malattie endocrine; la dott.ssa Francesca Scannapieco e il Dott. Carlo Pisanò, medici specializzandi, che durante il convegno saranno presenti in sala per interagire con il pubblico attraverso brevi indagini conoscitive.

«Il nostro impegno, come Lions, è da sempre rivolto al servizio della comunità», dichiara Roberta Spaziani, presidente del Lions Club L’Aquila. «Attraverso questo convegno vogliamo accendere i riflettori su un tema di straordinaria rilevanza sanitaria e sociale. Prevenire significa vivere meglio, e per farlo servono conoscenza, responsabilità e una rete di alleanze tra istituzioni, medicina e cittadini».

L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, Comune di L’Aquila ed Università degli Studi del capoluogo, ed è parte di un programma più ampio che ha visto il Lions Club L’Aquila attivo per tutto l’anno su tematiche legate alla salute pubblica ed alla prevenzione, in linea con la missione internazionale dell’associazione.

PREVENZIONE DEL DIABETE: CONVEGNO ALL’AQUILA IL 16 MAGGIO ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB L'Aquila - Si terrà venerdì 16 maggio 2025, dalle 16:00 nella sala "Benedetto Croce" del Consiglio Regionale, il convegno "Alimentazione, Salute e...