PREVENZIONE DEMENZA SENILE: SCREENING GRATUITI IN PROVINCIA DI CHIETI IL 15 DICEMBRE

CHIETI – Porte aperte nei centri specializzati di Chieti, Lanciano, Vasto e Ortona. Medici e psicologi a disposizione per test cognitivi rapidi e valutazioni sulla dieta mediterranea.

Quasi la metà dei casi di demenza potrebbe essere evitata o ritardata: intervenendo tempestivamente su 14 fattori di rischio modificabili, è possibile abbattere l’incidenza della malattia fino al 45 per cento. È il dato scientifico, emerso dalle stime 2024 della Lancet commission on dementia prevention, da cui parte la prima “Giornata nazionale delle demenze”. La Asl Lanciano Vasto Chieti apre le porte dei suoi centri specializzati: lunedì 15 dicembre 2025 sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening della memoria e ricevere consulenze sulla salute cerebrale.

L’iniziativa mobilita l’intera rete dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (Cdcd) della provincia, presenti sia in ospedale sia sul territorio. L’obiettivo è intercettare i segnali precoci: i disturbi cognitivi, infatti, tendono a esordire in modo graduale, con avvisaglie sfumate che spesso sono sottovalutate fino a quando il quadro clinico non è compromesso. La diagnosi tempestiva resta il passaggio fondamentale per proteggere la qualità della vita. La giornata nazionale è promossa dall’associazione SINdem.

Durante l’open day, gli specialisti non si limiteranno a un colloquio informativo. In tutte le sedi aziendali saranno somministrati brevi test cognitivi standardizzati, progettati per valutare lo stato di salute mentale in relazione ai fattori di rischio chiave: ipertensione, colesterolo alto, diabete, obesità, fumo, alcol, sedentarietà, disturbi dell’umore, isolamento sociale, traumi cranici pregressi, esposizione all’inquinamento, oltre a eventuali deficit di vista e udito.

Un focus specifico sarà dedicato all’alimentazione, prima alleata del cervello. Agli utenti sarà sottoposta una scheda di valutazione sull’aderenza alla dieta mediterranea, per analizzare le abitudini a tavola: dal consumo di olio extravergine d’oliva e frutta secca a quello di legumi, pesce e carni bianche, fino alla gestione degli zuccheri.

Per gestire l’afflusso e garantire a tutti un colloquio approfondito, la Asl ha differenziato le modalità di accesso tra il capoluogo e il resto del territorio.

Nell’ospedale di Chieti serve la prenotazione Per chi sceglie il “SS. Annunziata”, è indispensabile fissare l’appuntamento online (a questo link: https://forms.gle/SzjqGQm2Yrr286X78). Le visite si svolgeranno nella Clinica neurologica referente Mirella Russo).Medicina generale 2 (referente Ida Bottone). Sul territorio e negli altri ospedali: accesso libero

In tutte le altre sedi vige la formula “open day”: basta presentarsi negli orari indicati, senza bisogno di prenotare.

Chieti (distretto sanitario): via Tiro a Segno 1. Screening dalle ore 8.30 alle 12.00 (referente Claudia Manzoli).

Lanciano: attività congiunta del Centro neurologia del “Renzetti” e del Centro territoriale, in via Don Minzoni 1. Screening dalle ore 9.00 alle 12.30 (referenti Maurizio Maddestra, Paolo Colacioppo, Fabio Marzoli, Fausta Ciccocioppo).

Vasto (ospedale): porte aperte in Clinica neurologica dalle ore 10.00 alle 12.00 (referenti Laura Bonanni e Alessia Masòtino) e in Geriatria dalle 9.30 alle 12.30 (referenti Lucilla Colarusso e Maria De Laurentiis), in via San Camillo de Lellis 26.

Ortona (distretto sanitario): piazza San Francesco 4. Screening dalle ore 9.00 alle 12.30 (referente Sara Antenucci).