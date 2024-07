PREVENZIONE: DOMANI IL POLIAMBULATORIO MOBILE ASL SI SPOSTA A SULMONA

SULMONA – Oltre 2.300 accessi equivalenti a più di 4.000 prestazioni complessive spalmate in 15 tappe tra Marsica e area L’Aquila: il poliambulatorio mobile per la prevenzione della Asl aquilana, spostandosi di Comune in Comune, continua a macinare chilometri e, soprattutto, a erogare prestazioni a beneficio delle aree interne della provincia. Domani è a Sulmona.

L’obiettivo del progetto ‘Casa mobile della salute’, promosso dalla Regione, è portare la prevenzione, in modo gratuito e senza necessità di prenotazione né di prescrizione per l’utente, nelle zone più periferiche del territorio dove la fruizione dei servizi è meno agevole e diretta. Un intento perfettamente in linea con l’impostazione programmatica aziendale stabilita dal manager della Asl 1 Abruzzo Ferdinando Romano.

Il poliambulatorio su ruote, entrato in attività il 20 maggio scorso, effettua gli screening attraverso mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione). A queste prestazioni si aggiungono spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei, in modo da assicurare un monitoraggio ad ampio respiro delle comunità inserite nella mappa dei Comuni ricompresi nel tour della salute mobile.

Il poliambulatorio itinerante, che dispone di attrezzatture all’avanguardia, sale d’attesa, servizi igienici e accessi per persone con disabilità, è attivo sui territori, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Dal 20 maggio fino a martedì scorso, 16 luglio, il servizio mobile di prevenzione ha registrato 2336 accessi che si sono tradotti in 4.202 prestazioni complessive, effettuate finora in un itinerario che ha riguardato Marsica e aquilano. I dati sull’attività svolta: 1636 elettrocardiogrammi, 1019 spirometrie, 480 controlli dei nei, 449 kit distribuiti per ricerca sangue occulto nelle feci, 337 mammografie e 281 Hpv-Pap test.