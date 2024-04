PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI AMBIENTALI: ACCORDO COPE E PROTEZIONE CIVILE

TERAMO – Il Consorzio Punto Europa ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia di Protezione Civile regionale al fine di rafforzare la cooperazione territoriale già fruttuosamente avviata e consolidare un rapporto di partnership con l’obiettivo di sviluppare e gestire progetti connessi alla partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

I progetti, inclusi quelli che saranno presentati a valere sul PNRR e sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, si concentreranno sulla prevenzione e sul monitoraggio dei rischi ambientali e dei disastri naturali.

Filippo Lucci, Presidente di Consorzio Punto Europa (COPE), ha dichiarato: “Siamo onorati di poter collaborare con un’organizzazione così rilevante per la gestione, prevenzione, mitigazione dei rischi e del superamento dell’emergenza, magistralmente diretta dal Direttore Mauro Casinghini. Il COPE si conferma in continua crescita e capace di rafforzare la rete istituzionale per interventi volti allo sviluppo socio-economico e alla protezione del territorio”.