PREVENZIONE ILLECITI ECONOMICI: INTESA TRA COMUNE DI FRANCAVILLA E GUARDIA DI FINANZA

FRANCAVILLA AL MARE – Un nuovo slancio alle iniziative di collaborazione tra il Comando Provinciale Chieti e le Istituzioni della provincia teatina nell’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti economici e finanziari deriva dall’odierno protocollo d’intesa siglato presso il palazzo municipale della Città di Francavilla al Mare (Ch) alla presenza della Sindaca Luisa Ebe Russo e del Comandante Provinciale Chieti – Colonnello Michele Iadarola.

Il documento di programma sottoscritto ha il reciproco obiettivo di preludere ed ostacolare le condotte lesive connesse alle misure di sostegno e/o incentivi erogati dall’Ente locale, stabiliti dal quadro normativo vigente, attraverso un interscambio informativo con cadenza semestrale, estrapolando i dati dei beneficiari/destinatari dei servizi, già perfezionati e connotati da indici di rischio, al fine di verificarne il corretto impiego a cura della Guardia di Finanza.

La sinergia messa in campo, con risorse umane e strumentali in capo alle due Amministrazioni, prevede altresì, che il comune, di iniziativa, fornirà alle Fiamme Gialle elementi utili, con riferimento alle imposte locali IMU, TARI e tasse di soggiorno, che necessitano di una successiva attività di analisi ed approfondimento, da comparare con le risultanze contabili della tesoreria comunale. Le informazioni d’interesse saranno esaminate nel pieno rispetto delle finalità per le quali sono state acquisite, a garanzia della sicurezza e della protezione dei dati, nell’assoluta osservanza dei criteri stabiliti dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

“Questo accordo è l’espressione della particolare attenzione che il Corpo, attraverso queste iniziative di cooperazione istituzionale, assicura a tutela del bilancio pubblico degli enti locali “, ha dichiarato il Colonnello Iadarola. “Siamo convinti che questa collaborazione porterà a risultati concreti nella lotta alle truffe e contribuirà a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini”, conclude la Sindaca Russo.