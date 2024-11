PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI: CONVEGNO IL 2 DICEMBRE A PESCARA ORGANIZZATO DALL’ASL

PESCARA – La prevenzione degli incidenti domestici, con un focus particolare sulla popolazione anziana, sarà al centro di un evento formativo organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Pescara il prossimo 2 dicembre 2024 presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara.

L’iniziativa, inserita nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, è curata scientificamente dal Dr. Luigi Miccolis, Direttore ff UOC Medicina Legale ASL Pescara, e punta a sensibilizzare e formare i professionisti sanitari sulle strategie per ridurre il rischio di incidenti in ambito domestico, fenomeno che rappresenta una delle principali cause di morbosità e mortalità, secondo l’OMS. Gli incidenti domestici costituiscono una seria problematica per la sanità pubblica, non solo per le implicazioni in termini di salute fisica e mentale, ma anche per l’impatto economico e sociale. Per gli anziani, particolarmente vulnerabili, il rischio di cadute o lesioni rappresenta un pericolo concreto che può essere mitigato attraverso approcci educativi, formativi e preventivi.

Il programma della giornata include contributi di esperti nazionali e regionali in igiene, sanità pubblica, geriatria e medicina legale. Tra i relatori, Dr. Franco Caracciolo, Dirigente Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale della Regione Abruzzo, Dr.ssa Silvia D’Eugenio, Dirigente medico U.O.C. SIESP Asl Teramo, Dr.ssa Maria Vittoria De Angelis, Direttore Neurologia ASL Pescara, Dr. Vittorio Di Michele, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Pescara, Dr. Fabrizio Lodi, Direttore U.O.C Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale e Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Pescara; e ancora, Dr.ssa Vitalma Liotti Responsabile Riabilitazione ASL Pescara, Dr.ssa Rita Mazzocca, Direttore U.O.C. Area Distrettuale Pescara e Direzione funzione territoriale ASL Pescara, Dr. Luigi Miccolis, Direttore f.f. U.O.C. Medicina Legale Asl Pescara, Dr. Mario Muselli, Dirigente medico U.O.C. SIESP Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Dr.ssa Rosa Scurti, Direttore U.O.C. Geriatria Asl Pescara, Dr. Aurelio Soldano, Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza ASL Pescara, Dr.ssa Graziella Soldato, Direttore U.O.C. SIESP Asl Pescara, Prof. Tommaso Staniscia, Prof. Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, Dr. Claudio Turchi, Dirigente medico U.O.C. SIESP Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Gli interventi tratteranno tematiche quali l’instabilità e le cadute negli anziani, gli indicatori di rischio domestico, il ruolo della riabilitazione e l’importanza della formazione dei caregiver. L’evento è rivolto a un massimo di 100 partecipanti, tra cui tecnici della prevenzione, infermieri, medici specialisti e assistenti sanitari, che riceveranno 5 crediti formativi ECM per la partecipazione.

L’iniziativa mira a promuovere la sicurezza negli ambienti domestici e a rafforzare la collaborazione tra i professionisti sanitari nella rilevazione e gestione dei fattori di rischio, contribuendo così a costruire una rete di prevenzione efficace sul territorio. La ASL di Pescara, attraverso il Dipartimento di Prevenzione diretto dal Dr. Fabrizio Lodi, rinnova il suo impegno verso una sanità preventiva e partecipata, invitando tutti i professionisti sanitari interessati a unirsi a questa importante occasione di apprendimento e confronto.