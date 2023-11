PREVENZIONE PAPILLOMA VIRUS: LUNEDI’ INCONTRO ALL’EMICICLO CON POLITICI E VERTICI SANITARI

L’AQUILA – La Presidenza della Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, affidata al consigliere regionale Leonardo D’Addazio, promuove l’evento dal titolo, “L’eliminazione dei tumori correlati al Papilloma virus – L’importanza della prevenzione”.

L’incontro, organizzato da Cittadinanzattiva APS Abruzzo, si terrà lunedì 13 novembre, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, in Via Michele Jacobucci n. 4 all’Aquila. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Lorenzo Sospiri, presidente Consiglio regionale Abruzzo; Nicoletta Verì, assessore alla Salute Regione Abruzzo; Pierluigi Biondi, sindaco L’Aquila; Massimo Verrecchia, capogruppo FDI in Consiglio regionale.

Sarà invece Claudio D’Amario, direttore generale Dipartimento Sanità, a introdurre il tema centrale del confronto, presentando il “Manifesto per l’Eliminazione dei Tumori correlati al papilloma Virus”, seguito dal presidente D’Addazio che illustrerà il contenuto di due mozioni, recentemente approvate dal Consiglio regionale, che chiedono il rafforzamento del sistema di prevenzione sull’ HPV (Human Papilloma Virus), ampliando fasce d’età e genere della popolazione ammessa a titolo gratuito alla vaccinazione.

Gli interventi introduttivi prevedono anche le relazioni dei rappresentati della “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” e dell’associazione “Cittadinanzattiva APS”. A seguire si svolgerà la tavola rotonda a carattere scientifico e sociale animata dai seguenti ospiti: Arturo Di Girolamo, infettivologo – Coordinatore Screening Aziendale ASL 02; Ersilia Lancia, assessore Politiche Giovanili – Comune de L’Aquila; Manuela Tursini, assessore Politiche Sociali Politiche educative e Scolastiche – Comune de L’Aquila; Ferdinando Romano, direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Avezzano Sulmona L’Aquila; Thomas Schael, direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti; Vero Michitelli, direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Pescara; Maurizio Di Giosia, direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Teramo; Mauro Petrucci, segretario regionale FIMMG Abruzzo; Giancarlo Visini, presidente Federfarma Abruzzo; Massimiliano Nardocci, direttore generale Ufficio Scuola.

Il confronto sarà moderato da Katia Scolta, responsabile ufficio stampa e comunicazione della Giunta regionale.