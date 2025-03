PREVENZIONE: “SALUTE DONNA” COMPIE DIECI ANNI, FESTA GRANDE ALL’AQUILA

L’AQUILA – La sezione aquilana di Salute Donna compie dieci anni. “Un traguardo importante che vogliamo festeggiare insieme a chi ci ha sostenuto e ha sempre creduto nel nostro impegno”, si legge in una nota della onlus schierata in prima linea per la prevenzione e la lotta ai tumori femminili, che annuncia l’evento “10 anni di abbracci”.

“Sarà un momento speciale per ricordare il nostro percorso, condividere emozioni e storie, per onorare con un riconoscimento tutte quelle persone e realtà che, con il loro supporto, ci hanno permesso di proseguire la nostra missione. Grazie, non ci siamo mai sentite sole e, in questi anni, abbiamo potuto continuare ad offrire supporto e speranza a chi ne ha bisogno”.

L’ appuntamento è per il 28 marzo alle ore 18 presso i locali del Bliss.