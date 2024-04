PREVENZIONE TUMORE SENO: RIPARTE IL CAMPER ROSA SU INIZIATIVA DELL’ASL DI TERAMO

TERAMO – Screening per la prevenzione del tumore al seno, il “Camper rosa” sosta nell’area del secondo lotto del Mazzini fino al 19 aprile prossimo. La campagna “Si chiama screening e salva la vita” proseguirà al termine della tappa teramana, in altri dieci comuni della provincia. Nel mese di aprile il tour si concluderà nel comune di Campli, l’ambulatorio mobile sosterà nel cortile della ex scuola elementare (largo Pietro Tempera) dal 22 al 24. Nei mesi da maggio a luglio la campagna di prevenzione continuerà nei comuni del teramano di Sant’Egidio, Sant’Omero, Alba Adriatica, Martinsicuro, Silvi Marina, Montorio, Teramo, Mosciano, Giulianova e Roseto degli Abruzzi.

“Nella prima settimana di attività (dal 2 aprile a oggi) sono state più di 120 le prenotazioni per la mammografia. L’obiettivo della Asl è di continuare ad essere più vicini alle donne portando, con il camper, il servizio direttamente sul territorio in modo da offrire un’opportunità in più a tutte di eseguire questo tipo di esame vicino casa propria. Ricordo che una diagnosi precoce è di estrema importanza per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione” dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia.

Le donne inserite nello screening, con età compresa tra i 50 e i 69 anni, saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell’ambulatorio mobile dagli uffici della Asl, quindi non sarà possibile presentarsi spontaneamente senza appuntamento.

Per ulteriori informazioni, e per essere inseriti nelle liste degli appuntamenti (anche se si è residenti in un comune diverso da quello previsto in questo primo tour) è possibile chiamare il numero verde dell’Help desk 800210002.