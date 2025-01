PREVENZIONE TUMORI ALLA TIROIDE: TAPPA ALL’AQUILA SU INIZIATIVA DELLE FONDAZIONI CARISPAQ E ANT

L’AQUILA – Al via domani la tappa aquilana del Progetto Tiroide, ecografie gratuite per la diagnosi precoce di noduli tiroidei sospetti, organizzata da Fondazione ANT e Fondazione Carispaq. Tra domani martedì 28 e dopodomani mercoledì 29 a partire dalle ore 10:00 in piazza Battaglione Alpini all’Aquila un ambulatorio mobile con un equipe di specialisti ANT effettueranno i controlli ecografici gratuiti alle persone che si sono registrate in questi giorni tramite l’apposita piattaforma. Prenotazioni che sono andate esaurite nel giro di poche ore a dimostrazione della richiesta di aiuto delle persone in fatto di prevenzione.

L’incidenza dei tumori della tiroide è attualmente stimata in Italia di circa 3600 casi all’anno. D’altra parte, fortunatamente, la mortalità dei tumori differenziati della tiroide è molto bassa e tende a ridursi poiché oltre il 90% di questi guarisce con le terapie multidisciplinari del caso.