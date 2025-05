PREVENZIONE VIOLENZE PRESIDI SANITARI: INTESA TRA PREFETTURA L’AQUILA, ASL E FORZE DI POLIZIA

L’AQUILA – All’esito di un’intensa attività di confronto e di condivisione tra le Parti nel corso di più riunioni tecniche tenutesi presso questa sede, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza e delle aggressioni contro gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture, nei presìdi ospedalieri e sul territorio. Lo si legge in una nota della prefettura aquilana.

Alla redazione e alla sottoscrizione del documento, sotto il coordinamento della Prefettura, hanno concorso i Vertici dell’Azienda Sanitaria Locale ASL 1 e il Questore e i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di questa provincia.

Nel testo, in particolare, è previsto che la Prefettura dell’Aquila promuova riunioni di coordinamento delle Forze di polizia o del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la trattazione di problematiche relative alla sicurezza nelle strutture sanitarie, mentre l’Azienda Sanitaria Locale si impegna all’adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che all’organizzazione di eventi mirati di in-formazione sul tema, destinati al proprio personale aziendale.

Le Forze di polizia si impegnano, nel rispetto delle proprie specialità, a intervenire tempestivamente nei presìdi sanitari a seguito di chiamata al numero di emergenza, garantirne la tutela soprattutto in caso di situazioni contingenti di pericolo e assicurare, nell’ambito dell’attività di prevenzione generale, frequenti passaggi e brevi soste presso i presìdi sanitari.

Il Protocollo d’intesa costituisce uno degli ultimi documenti sottoscritti dal compianto Dott. Alfonso Mascitelli, Direttore Sanitario ASL 1, recentemente scomparso, al quale il Prefetto dell’Aquila “rivolge un commosso, grato pensiero per il sempre proficuo e qualificato apporto assicurato in tutte le occasioni di confronto e di collaborazione istituzionale”.

