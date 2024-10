L’AQUILA – In due giorni oltre 500 visite gratuite con tutti coloro che si sono messi in fila e che sono stati controllati dagli oculisti delle Unità Operative della clinica oculistica e Banca occhi-microchirurgia oculare dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e della Onlus “Una vista da Aquilotto”, tanta partecipazione agli eventi ludici per bambini e alle iniziative celebrative: si è rivelata un successo la due giorni, che si è conclusa ieri sera, sulla prevenzione visiva che si è svolta in piazza Duomo, nel cuore del centro storico dell’Aquila, in occasione del 60esimo anniversario di Genitti Ottici, catena di centri ottici di riferimento in Abruzzo.

“Con questa iniziativa volevamo promuovere la cultura della salute visiva, che non riguarda solo la vista, ma anche la prevenzione di patologie silenti che richiedono esami più approfonditi ed anche un momento di festa e di spensieratezza per la nostra Comunità -ha spiegato il dottor Germano Genitti, oculista dell’ospedale dell’Aquila, direttore della Banca degli Occhi e titolare, insieme alla sorella Gioia, di Genitti ottici -, dai numeri e dal clima che si è instaurato, sono convinto che il risultato sia stato colto. Siamo soddisfatti di aver centrato l’obiettivo della prevenzione in collaborazione con le istituzioni pubbliche che si occupano di cure e prevenzione con le quali proseguirà, in particolare, questa intesa per continuare con le attività di prevenzione”.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Aquila, la Banca degli Occhi dell’Ospedale San Salvatore e la Onlus Una Vista da Aquilotto, ha attirato un continuo flusso di cittadini, “a conferma dell’importanza del tema della prevenzione oculare”.

Anche il professor Lelio Sabetti, oculista ospedaliero e docente presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche e presidente della Onlus “Una vista da Aquilotto”, ha sottolineato il successo dell’evento: “La risposta della popolazione è stata molto interessante. È stata un’ottima occasione per dimostrare che la prevenzione è importante e va perseguita con attenzione. Questa due giorni non finisce qui: è solo il primo passo di un piano più ampio di prevenzione che proseguirà con una iniziativa per tutto l’anno nelle scuole del capoluogo regionale”.

In occasione dell’evento è stato presentato il “progetto giovani”, un’iniziativa sponsorizzata da Genitti Ottici, che prevede visite ortottiche e oculistiche di prevenzione nelle scuole del Comune dell’Aquila per l’anno scolastico 2024-2025. Il progetto, realizzato dalla onlus “Una Vista da Aquilotto” in collaborazione con la Clinica oculistica e la Banca degli Occhi dell’Aquila, ripropone la stessa partnership vincente che ha reso possibile questa due giorni.

Il professor Silvio Di Staso, direttore della Clinica Oculistica a gestione dell’Università degli Studi dell’Aquila presso l’Ospedale San Salvatore, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni sanitarie locali, annunciando futuri screening dedicati al glaucoma e alle maculopatie: “l’unione fa la forza, sensibilizzare la popolazione e far conoscere alcune patologie come il glaucoma è di fondamentale importanza, poiché la diagnosi precoce è molto importante per il trattamento di questa patologia”.

Oltre agli screening e agli altri eventi, ha fatto registrare una grande partecipazione l’aperitivo di sabato sera presso il centro ottico di ultima generazione “Galerie”, in Corso Federico II.

La serata è stata animata da musica dal vivo e arricchita dalla degustazione di eccellenze enogastronomiche locali, oltre ai cocktail preparati da diversi barman della città.

Gioia Genitti, ottico-contattologo, ha presentato una collezione speciale di occhiali creata per l’occasione: “Una collezione bellissima che ho inventato in onore anche del mio papà, con cui creavamo occhiali tanti anni fa. Questa linea Genitti rappresenta la nostra storia ed offre un prodotto di qualità e all’avanguardia, ma accessibile a tutti”.