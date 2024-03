PREVISIONI METEO IN ABRUZZO: FINE SETTIMANA NUVOLOSO E CON POSSIBILI ROVESCI

L’AQUILA – In Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulle zone interne, nell’Aquilano, sulla Marsica, nel Teramano e sulle zone montuose, dove non si escludono occasionali deboli precipitazioni a carattere sparso in estensione verso le restanti zone del versante adriatico entro la tarda mattinata e nel primo pomeriggio di oggi.

Nel corso del pomeriggio saranno possibili nuovi rovesci a ridosso di rilievi in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni su gran parte del territorio regionale entro la serata-nottata.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento a partire dalla tarda mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con venti meridionali in rinforzo nel corso del pomeriggio-sera. Dalla tarda serata è previsto, inoltre, un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro con precipitazioni in intensificazione.

Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi. Venti: Deboli occidentali con occasionali rinforzi sulle zone montuose. Orientali lungo le aree costiere. Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in graduale ma temporanea attenuazione entro la serata.