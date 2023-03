PREZZA: 78ENNE SUICIDA CON COLPO PISTOLA ALLA TESTA. L’ADDIO SU FB, “HO UN TUMORE, CHIEDO PERDONO”

PREZZA – Tragedia a Prezza, in provincia dell’Aquila: un anziano di 78 anni, si è tolto la vita, con un colpo di pistola alla testa, in uno stanzino che aveva allestito a laboratorio-studio. La decisione, dopo aver scoperto di avere un tumore, come annunciato su facebook.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Sulmona. Non è chiaro dove il 78enne abbia preso l’arma utilizzata per gesto estremo.

Questo il testo del post scritto dal 78enne: “Mi ritrovo a combattere con un corpo aggredito dalle misteriose evoluzioni della materia: un ‘tumore’ che sta fiaccando le mie difese immunitarie e mettendo a dura prova l’aspetto psicologico che, nonostante una visione spirituale di grande tempra, non esclude il dolore che si prova nel dover lasciare tutte le persone care e questo paradiso terrestre, di estrema bellezza, che l’uomo, a causa del suo egoismo e di una miopia quasi patologica, sta trasformando in una specie di ‘discarica e un covo di affaristi senza scrupoli… finanche violenti’”.

E conclude: “Ciò malgrado, auguro a tutti un mondo migliore, nella speranza che l’uomo si possa ravvedere. Sono pronto ad affrontare l’ultimo viaggio, per tornare nel luogo dal quale tutto è partito. Chiedo perdono e comprensione a voi tutti per ogni errore umanamente commesso””.