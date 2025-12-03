PREZZA: IL 14 DICEMBRE ARRIVA CIRCO GONFIABILE DELLE MERAVIGLIE, CON SPETTACOLI PER GRANDI E BAMBINI

PREZZA – Arriva a Prezza, in provincia dell’Aquila, domenica 14 dicembre, al centro sportivo “Nestore Di Pillo, per la prima volta in Abruzzo “Il Circo Gonfiabile delle Meraviglie”, l’unico circo gonfiabile al mondo: una struttura completamente riscaldata, colorata e magica, dove artisti e performers daranno vita a spettacoli unici nel loro genere.

L’iniziativa è organizzata da BellaVita Eventi.

Sono previsti due spettacoli: alle ore 16.30 e alle ore 18.00, del 14 dicembre con ingresso a 5 euro e posti limitati.

Commenta il sindaco Marianna Scoccia “invito cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi: vogliamo che tutti possano trascorrere un momento di magia e serenità. Il Circo delle Meraviglie sarà un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito del Natale, con il sorriso dei bambini al centro di tutto. Vi aspettiamo!”

Il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera natalizia speciale e vivere un’esperienza adatta a tutte le età con clown comico (gag e balloon art), illusionismo e magia (close-up e palco), equilibrismo (rola-bola, filo, sfera), giocoleria (palline, clave, diablo, piatti), bolle di sapone giganti, trampolieri di benvenuto, musical in stile Disney, burattini, mascotte e baby dance e trucco bimbi / face painting. E altre sorprese.

Il circo dispone di struttura riscaldata, posti a sedere, accessi controllati e personale qualificato, per garantire un evento sicuro e piacevole per tutti.