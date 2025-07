PREZZA: IL 16 LUGLIO CALICI SOTTO LE STELLE, CON FEDERICA PELUFFO, RAGAZZI DI DREAM E MELISSA MEMETI

SULMONA – A Prezza l’eleganza incontra la magia dell’estate: “Calici sotto le stelle” si anticipa al 16 luglio al Centro Sportivo “Nestore Di Pillo”

“Un’atmosfera incantata, le luci riflesse sull’acqua, il tintinnio delle bollicine e uno spettacolo emozionante”: mercoledì 16 luglio, a partire dalle ore 20:30, il Centro Sportivo “Nestore Di Pillo” di Prezza ospiterà “Calici sotto le stelle”, un esclusivo aperitivo cenato a bordo piscina, pensato per regalare ai partecipanti una serata di gusto, musica e intrattenimento in una location suggestiva.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Prezza in collaborazione con il Comune, di cui è sindaco Marianna Scoccia, vice presidente del Consiglio regionale di Noi Moderati, con l’obiettivo di promuovere il territorio e valorizzare uno degli spazi simbolo della comunità, recentemente restituito ai cittadini.

A condurre la serata sarà la nota presentatrice Federica Peluffo, mentre ad accendere il palco saranno i talentuosi Ragazzi di Dreams, accompagnati da Melissa Memeti, giovane promessa del canto e vincitrice di The Voice Kids. Nel corso della serata, è previsto anche uno special guest a sorpresa, per un momento di spettacolo che saprà emozionare e coinvolgere.

L’ingresso è libero per tutti. La prenotazione è necessaria solo per chi desidera riservare un tavolo. Per info e prenotazioni: 0864 238090