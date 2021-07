PREZZA, IL 30 LUGLIO L’EVENTO “INCONTRO COL TALENTO” CON TOMMASO STANZANI DI AMICI

PREZZA – si svolgerà il 30 luglio alle ore 21:30 l’evento gratuito Incontro col talento. Protagonista della serata il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani, impegnato in queste settimane nel programma MediasetBattiti Live. Sul palco, allestito in Piazza Peppino Impastato a Campo di Fano, Stanzani, già campione italiano ed europeo di pattinaggio artistico, regalerà al pubblico uno spettacolo unico dando prova del suo talento e aprendo il cassetto dei suoi ricordi come mai prima d’ora. Con lui sul palco il comico Gianfranco Phinoe gli allievi della Scuola di danza, canto e recitazione Music & Dance di Ida Ianni.

L’evento, fortemente voluto dal sindaco Marianna Scoccia, è gratuito con prenotazione obbligatoria al n. 0864/ 45138 nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19.

“Questa serata nasce dalla volontà di premiare e diffondere l’idea che la perseveranza e la dedizione premiano”, spiega il sindaco di Prezza. “Tommaso Stanzani è un ragazzo che con impegno e rigore sta riuscendo, passo dopo passo, a costruire e fortificare il sogno di elevare la sua passione a vita reale. Il talento è indubbiamente un dono ma, di contro, è necessario abbinarlo a forza di volontà ed impegno.Altrimenti rimarrebbe solo una grande potenzialità inespressa.L’evento “Incontro col talento” vuole lanciare ai ragazzi il messaggio di investire su sé stessi. Soprattutto quando le avversità ci sottraggono il tempo da condividere con gli affetti più cari. Come è successo a causa di questa emergenza sanitaria mondiale”.

Ma l’estate di Prezza non finisce qui. “Quest’anno abbiamo voluto investire molto sulle manifestazioni estive perché dopo due anni di fermo per colpa del Covid-19era giusto dare un segnale di ripartenza alla cittadinanza”, continua il Sindaco Scoccia. “Ecco perché, dopo la performance artistica di Tommaso Stanzani e Gianfranco Phino, il 13 agosto ospiteremo Povia. Sono orgogliosa che che artisti che hanno calcato i più importanti palchi italiani possano esibirsi proprio nel nostro Comune. E poi ci saranno altri eventi più piccoli, sia a Prezza che a Campo di Fano, organizzati dalle due Proloco.Chi si ferma è perduto e sono sempre a lavoro, con tutta l’Amministrazione, affinché si possa fare sempre meglio”.