PREZZA: INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’UNITALSI NELLA FRAZIONE DI CAMPO DI FANO

PREZZA – Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede dell’Unitalsi a Campo di Fano, frazione di Prezza (L’Aquila). I locali, recentemente rinnovati e messi gratuitamente a disposizione dal Comune, rappresentano uno spazio restituito alla comunità e dedicato a un volontariato che continua a essere una presenza concreta accanto alle persone più fragili.

L’apertura ufficiale è stata accompagnata da una breve cerimonia alla quale hanno preso parte il sindaco Marianna Scoccia, che ha fortemente sostenuto il progetto, e il vescovo Michele Fusco, che ha impartito la benedizione dei nuovi ambienti. Erano presenti anche i rappresentanti dell’Unitalsi, con il presidente regionale Angelo Lilli e l’assistente ecclesiastico regionale don Antonio Ginaldi, a testimonianza della vicinanza dell’associazione a un territorio in cui la solidarietà è parte viva del tessuto sociale.

La nuova sede offrirà un punto di riferimento stabile per volontari, famiglie e persone in difficoltà, con l’obiettivo di accogliere, ascoltare e promuovere iniziative di supporto e inclusione. Un passo importante per la comunità di Prezza, che rinnova così il proprio impegno verso chi ha più bisogno.

«C’è stato un momento, questa mattina, in cui tutti abbiamo trattenuto il respiro. Una giovane ha preso le forbici e ha tagliato il nastro della nuova sede Unitalsi e, in quell’istante, il suo sorriso emozionato ha raccontato meglio di qualsiasi discorso il senso di questa giornata: costruire luoghi dove le fragilità diventano forza e la comunità si fa famiglia.

La benedizione di S.E. Mons. Michele Fusco ha dato a questo spazio un valore ancora più grande, trasformandolo in una casa che accoglie, ascolta e sostiene.

“Nel mio intervento ho voluto ribadire quanto questo giorno sia importante per tutta la nostra comunità di Prezza. Quando l’Unitalsi ci ha chiesto una sede, non abbiamo avuto dubbi: insieme all’amministrazione abbiamo deciso di mettere a disposizione ciò che avevamo, un gesto semplice ma concreto. Per l’associazione questa struttura sarà un punto di riferimento per le attività di volontariato; per noi rappresenta l’inizio di un percorso condiviso. Non vogliamo essere al vostro fianco solo come istituzione ma come comunità che sostiene, aiuta e partecipa. Da oggi Campo di Fano non è più soltanto un luogo geografico: è una casa aperta a chi ha bisogno e a chi sceglie di donare tempo e cura agli altri. Un grazie sincero al presidente regionale Angelo Lilli, a don Antonio Ginaldi, a tutti i volontari e a chi ogni giorno si dedica a chi soffre. Grazie per averci reso parte di questo cammino», ha affermato il sindaco Marianna Scoccia.