PRG L’AQUILA, CENTROSINISTRA: “36MILA EURO AD AGENZIA DI MILANO PER COMUNICARE PIANO FANTASMA”

L’AQUILA – “Ennesima operazione di elargizione di denaro pubblico allo scopo di fare propaganda politica”, “è stata scelta l’agenzia di comunicazione Anusual con sede a Milano, senza alcuna evidente esperienza in comunicazione istituzionale e nello specifico di pianificazione, programmazione e di piano regolatore. La cifra è importante, oltre 36.000 euro. Ma cosa mai dovranno comunicare se non c’è nulla, nessun atto, nemmeno la procedura prodromica della trasparenza dei consiglieri comunali?”.

Così Stefania Pezzopane, consigliera comunale Pd, ha aperto questa mattina la conferenza stampa delle minoranze che hanno denunciato uno “stallo” nel Piano regolatore del Comune dell’Aquila contestando l’incarico di comunicazione “assegnato con procedura diretta e senza nessuna ricerca sul territorio”.

Presenti il consigliere Paolo Romano ( L’Aquila nuova), Lorenzo Rotellini (L’Aquila Coraggiosa), Alessandro Tomassoni (Il passo possibile).

“Abbiamo dato ampia disponibilità a ragionare sul futuro dell’Aquila, abbiamo più volte rilanciato sulla necessità di un vero e potente Prg per L’Aquila, ma dopo un anno, registriamo lo stesso stallo dei 5 anni precedenti – ha sottolineato Pezzopane – Non si vuole programmare, non si vuole pianificare, si procede con varanti e variantine. Ci risulta che si sia nuovamente, dopo 6 anni, reinsediato l’ufficio di piano predisposto dall’amministrazione di Massimo Cialente e dall’assessore Di Stefano, ma le varianti portate ancora in questo ultimo periodo, contraddicono le buone intenzioni. In questo scenario incerto, troviamo inopportuno e grave l’incarico di comunicazione assegnato con procedura diretta e senza nessuna ricerca sul territorio, con determina dirigenziale n 2.687”.

“Suggeriamo di andare sulla pagina fb di questa azienda e vedere che ha un solo like, e nella scarna home, si nota solo la evidenza di aver fatto la campagna elettorale a tre candidati Lombardi della lega alle elezioni regionali. Quali sono quindi le ragioni della scelta del dirigente? Quale è il curriculum e l’esperienza di questa società? Ma in campagna elettorale non dicevano ‘prima gli aquilani’? Adesso invece pare che hanno scelto ‘prima i milanesi’ degli aquilani. Interrogativi inquietanti ma ancora più inquietante è che dopo 6 anni, dal 2017 in poi l’amministrazione non abbia saputo darsi strumenti di pianificazione con procedure pubbliche e trasparenti. Un sindaco ed una giunta interessati solo a comunicare, non a fare”.

Il consigliere Paolo Romano ( L’Aquila nuova) ha aggiunto: “L’assessorato all’urbanistica ha avuto tre assessori in quota Lega in sei anni, ma non ha prodotto nessun atto sul Nuovo PRG tanto da citare nelle premesse della determina di affidamento alla società di Milano solo gli atti prodotti dalla precedente amministrazione. È chiaro che l’assessore all’Urbanistica sia in odore di candidatura alle prossime regionali e scambi la realtà con i desideri. È di qualche mese fa l’affidamento di ulteriori 3 anni all’INGV per lo studio sulla microzonazione sismica: ma se si deve completare il lavoro iniziato dall’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia prima di procedere all’adozione del PRG a cosa serve fare adesso l’affidamento ad una società di comunicazione?”.

“È chiaro che invece di lavorare preferiscono come al solito bluffare: questa amministrazione ha già raggiunto cifre stellari per la comunicazione e disponendo anche di varie e specializzate professionalità al suo interno. Dopo un rapido controllo sugli atti abbiamo scoperto che solo nel biennio 2022/2023 è stato speso quasi mezzo milione per la comunicazione istituzionale: è chiaro che la questione debba essere approfondita in commissione di Vigilanza e Controllo”.

Il consigliere Lorenzo Rotellini (L’Aquila Coraggiosa) ha proseguito: “L’agenzia Anusual pubblica sul proprio sito, tra immagini dei candidati della Lega in Lombardia e nessun riferimento a enti pubblici, lo stemma del Comune dell’Aquila; delle due l’una: o ha usato lo stemma senza aspettare neanche la firma del contratto o questa società ha già avuto degli altri incarichi con il Comune, che noi non abbiamo trovato tra gli atti, in barba alla rotazione obbligatoria per legge. Nella determina si è scelto infatti di non mettere il nome della società di Milano nell’oggetto, in barba alla trasparenza e per rendere ancora più complicata la ricerca dei nomi a chi volesse vederci chiaro. La V commissione servirà proprio per fare luce su tutti questi interrogativi, per capire le competenze in materia di comunicazione sulla pianificazione urbanistica di questa agenzia di comunicazione e se la stessa abbia già ricevuto dall’amministrazione altri incarichi in passato”.

Ha concluso il consigliere Alessandro Tomassoni (Il passo possibile): “Sulla redazione del nuovo PRG è incomprensibile la scelta di spendere cifre ragguardevoli per la comunicazione prima ancora della sua adozione: cio’ avrebbe senso solo solo nel momento in cui si necessitasse di osservazioni da parte dei cittadini e al momento non ècosi’. È davvero inverosimile come si rilancino esattamente gli stessi interventi del 2019 allorquando si promise, peraltro, di ultimare il Piano entro la fine di quella consiliatura. Cosa è stato fatto in questi 4 anni? Altrettanto curioso, inoltre, come solo per questa iniziativa si invochi, improvvisamente, una partecipazione dal basso delle persone, laddove nel dibattito sui grandi temi i cittadini sono sempre stati tagliati fuori da una sana concertazione e le proposte del centro sinistra mai considerate ed anzi puntualmente bocciate in Consiglio. È chiaro come, in vista delle imminenti competizioni elettorali, prevalga ancora una volta l’interesse politico sull’azione amministrativa, le ambizioni personali dei singoli sulla necessità di governare seriamente il processo di crescita della città e del suo territorio su cui il centrodestra si è gravemente disimpegnato da diverso tempo”.