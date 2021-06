PRIDE WEEK ABRUZZO, AL VIA DOMANI A CAMPO IMPERATORE. PD: “NOSTRO SOSTEGNO CONVINTO”

L’AQUILA – Al via la Pride Week organizzata dalle associazioni riunite nel coordinamento “Abruzzo Pride”.

Inizierà domani, domenica 20 giugno, con un dibattito all’Aquila, a Campo Imperatore.

Marielisa Serone e Quirino Crosta, rispettivamente responsabile “Politiche per la parità e diritti” e coordinatore del Dipartimento “Diritti” del Partito Democratico abruzzese, salutano il ciclo di eventi che si terranno fino al 26 giugno nelle quattro province abruzzesi “con emozione e soddisfazione, e con l’auspicio che possa costituire un momento di confronto, approfondimento, presa di coscienza della necessità di lavorare con determinazione nel percorso di avanzamento per i diritti della comunità LGBT+”, si legge in una nota.

Il Pd Abruzzo, continua la nota, “ne è consapevole ed è impegnato per contribuirvi: con l’iniziativa politica, lo stimolo culturale, la proposta e quando è necessario la denuncia. Il nostro sostegno all’Abruzzo Pride è perciò convinto, persino naturale”. Un sostegno che sarà sottolineato dall’intervento del segretario Michele Fina al talk “Diritti in vetta” che si svolgerà domattina a Campo Imperatore.