PRIMA ASSEMBLEA REGIONALE A PESCARA DI “BELLE CIAO” DELLA CGIL CHE LOTTA PER I DIRITTI DELLE DONNE

PESCARA – Lunedì 17 febbraio alle 9,30 presso l’Auditorium Petruzzi, in Via delle Caserme, a Pescara, si terrà la Prima Assemblea regionale Belle Ciao della Cgil. Si riuniranno le sindacaliste che, a ogni livello, dalle sedi territoriali ai luoghi di lavoro, si impegnano nella Cgil Abruzzo e Molise. Il loro impegno è quello di migliorare le condizioni e i diritti delle donne, in quanto tali e nei posti di lavoro.

Per questo saranno chiamate al protagonismo nella campagna referendaria che si è appena aperta e che vedrà la Cgil impegnata nei 5 referendum del lavoro e della cittadinanza. Nella convinzione che ogni donna ha diritto di perseguire la propria emancipazione e la propria libertà attraverso il buon lavoro, quello stabile, tutelato ed equamente retribuito. I cinque referendum della Cgil, che hanno l’obiettivo di contrastare la precarietà e di conferire maggiore dignità e sicurezza al lavoro, parlano in particolare alle donne, perché più precarie e spesso anche più sfruttate e più povere.

Il quesito della cittadinanza è rivolto a molte donne, che nascono, crescono, abitano e lavorano nel nostro Paese, contribuendo alla sua crescita, e che saranno così portatrici di nuovi diritti, oggi negati. Il massimo impegno delle donne è necessario nel raggiungimento del quorum elettorale. Già in passato, due referendum sono stati essenziali per preservare i diritti e gli spazi di libertà. Il movimento delle donne, in quelle due occasioni, è stato fondamentale per evitare che leggi di civiltà come quella dell’aborto e del divorzio venissero abrogate.

L’Assemblea Belle Ciao è la dimostrazione che le donne, nella loro sorellanza, non intendono indietreggiare di fronte a politiche che vogliono dividerle e che legittimano la violenza nei loro confronti nelle varie forme in cui si presenta, da quella fisica e psicologica a quella economica e sociale.

Saranno presenti ai lavori diverse esponenti della politica regionale. La relazione iniziale è affidata ad Alessandra Tersigni, segretaria regionale Cgil Abruzzo Molise e concluderà i lavori Lara Ghiglione della Cgil nazionale.