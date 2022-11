PRIMA COMMISSIONE, CENTROSINISTRA: “LITIGI SU RIMPASTO GIUNTA BLOCCANO LAVORI, ECCO LE PRIORITA'”

L’AQUILA – “I lavori della prima Commissione sono stati rinviati alla prossima settimana, perché la maggioranza sta litigando per i posti in Giunta. Voto, poltrone e potere sono queste le priorità per il centrodestra al governo della Regione, che fino ad oggi non è riuscito a varare nessun provvedimento di sostegno per famiglie e imprese a fronte dello shock energetico. Alla conferenza dei Capigruppo siamo tornati a chiedere atti concreti per attenuare i rincari sui costi delle bollette, questo serve agli abruzzesi, Marsilio si occupi delle vere urgenze”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali del Pd, Legnini presidente, Gruppo Misto e Abruzzo in Comune, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani.

“Non si smentisce la linea Marsilio, che mentre il Consiglio bocciava la nostra richiesta di sostegni, presentava la sua proposta di legge elettorale per blindare la sua rielezione. E oggi, mentre la prima Commissione aspettava di riunirsi per decidere i provvedimenti da portare in Consiglio, il centrodestra litigava sul rimpasto di Giunta conseguente alla sostituzione degli eletti dopo il voto del 25 settembre”, incalzano i consiglieri.

“Una mancanza di rispetto e di presenza sulle emergenze davvero sconvolgente, anche perché dall’incontro fatto nella Capigruppo è emerso che le risorse per intervenire a favore di famiglie e imprese ci sarebbero, come peraltro avevamo bene argomentato nella nostra proposta di interventi che il centrodestra ha bocciato in aula, preferendo la mancanza di ogni tipo di aiuto verso attività e cittadini in difficoltà. Una indifferenza e superficialità senza precedenti nella storia amministrativa della Regione Abruzzo”, concludono.