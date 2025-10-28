“PRIMA COMMISSIONE CHIUDE IN ANTICIPO”: PATTO PER L’ABRUZZO, “MAGGIORANZA SI SPACCA”

L’AQUILA – “Si spaccano le forze politiche di maggioranza nel corso della I Commissione consiliare che è stata chiusa anticipatamente dal presidente Vincenzo D’Incecco senza licenziare tutti i punti all’ordine del giorno”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali del centrosinistra che compongono il Patto per l’Abruzzo, guidato da Luciano D’Amico.

“La seduta odierna – spiegano – ha espresso i pareri finanziari propedeutici ai lavori del Consiglio regionale, previsto domani e le proposte emendative della maggioranza no n sono state votate da tutti i componenti del centrodestra presenti in aula, palesando una spaccatura tra Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia”.

“Mentre l’Abruzzo sta vivendo un momento di gravi ristrettezze finanziarie continua la pioggia di emendamenti con cui si provvede in modo confuso ed emergenziale a tappare alcuni buchi e distribuire ancora prebende. Questo atteggiamento non fa bene all’Abruzzo e agli abruzzesi che meriterebbero una gestione delle risorse pubbliche indirizzata con trasparenza verso le reali necessità dei territori e di chi li abita”, conclusono.