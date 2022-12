PRIMA FIERA TARTUFI D’ABRUZZO, IMPRUDENTE: “VALORIZZIAMO PRODOTTO D’ECCELLENZA”

L’AQUILA – “Oggi rendiamo omaggio ad un grande prodotto dell’eccellenza agroalimentare d’Abruzzo”.

Così il vice presidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, che questa mattina, a L’Aquila, ha aperto la Prima Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, inaugurata al Parco del Castello e che rimarrà fino a domenica 11 dicembre.

“È una giornata importante con l’apertura della Prima Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo – sottolinea Imprudente – L’iniziativa nasce da una legge regionale che non trovava attuazione dal 2016, per la necessità del nostro tartufo di essere conosciuto e valorizzato per le sue peculiari caratteristiche”.

“Puntiamo ad essere conosciuti a livello nazionale e internazionale e a creare qualcosa di strutturato da far crescere di anno in anno”, conclude.