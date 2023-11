L’AQUILA – L’autunno e il maltempo hanno portato le prime nevi sulle montagne abruzzesi.

Grazie alla webcam del Centro turistico Gran Sasso Spa, si può ammirare una bella coltre bianca a Campo Imperatore, versante aquilano del Gran Sasso. La neve è caduta ieri mattina e sta continuando a cadere. La foto ha già fatto il giro dei social.

Tantissime le reazioni di gioia da parte degli utenti che non vedono l’ora di sciare per la prima volta in questo finale di 2023. (red.)