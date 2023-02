PRIMARIE PD: A CHIETI SINDACO PESARO MATTEO RICCI PER SOSTENERE BONACCINI

CHIETI – Torna in Abruzzo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore nazionale dei Sindaci Dem, che a Chieti, nella sala del consiglio provinciale, che giovedì 9 gennaio alle ore 18.30 nella Sala consiliare della Provincia incontrerà i sostenitori di Stefano Bonaccini alla guida della segreteria nazionale del Partito Democratico. Da tempo Ricci promuove la necessità di coinvolgere la grande energia locale che il PD ha nei territori, rappresentata dagli amministratori locali, dai rappresentanti dei corpi intermedi e dai tantissimi Circoli.

“Il congresso di un Partito è sempre una grande opportunità – sostengono Silvio Paolucci, capogruppo PD in Consiglio Regionale e Giacomo Carnicelli, presidente di ALI Abruzzo, che sono tra i sostenitori della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario – perché è l’occasione per mettere e rimettere in circolo nuove idee, disponibilità coscienze. Grazie all’esperienza di Matteo Ricci, da sindaco e nel partito, potremo porre basi solide a uno degli obiettivi principali del programma di Bonaccini, che è quello di coinvolgere nella costruzione della nuova fase del partito tutte le specificità del territorio, quindi anche della nostra Regione”.

“Si tratta di un processo che sta interessando tutte le regioni e che deve riguardare l’Abruzzo, che nei quattro anni di centrodestra ha perso opportunità e ritmo di uno sviluppo che ci è necessario per andare avanti e che come modello funziona: a dimostrarlo sono sia l’esperienza di Ricci come sindaco, sia quella di Stefano Bonaccini come presidente di una Regione, l’Emilia Romagna, divenuta esempio e riferimento quando si parla di efficienza e modernità della macchina amministrativa”,